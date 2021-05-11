Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Образовательная акция "Всероссийский налоговый диктант" пройдет в РФ в период с 17 по 30 мая. Каждый участник сможет оценить и повысить уровень своих знаний в сфере налогов и налогообложения.

Уточняется, что участвовать могут как дети, так и взрослые. Диктант организован в формате онлайн тестирования продолжительностью 60 минут.

По результатам прохождения каждый получит электронный сертификат. Чтобы стать участником, необходимо пройти регистрацию на сайте и получить пароль для входа на указанный e-mail. Затем нужно посетить страницу диктанта, зарегистрироваться и пройти тестирование.

Ранее сообщалось, что международный салон "Комплексная безопасность – 2021" пройдет с 12 по 16 мая в городе Кубинке в Подмосковье. Отмечается, что организаторами мероприятия, которое проводится с 2008 года, выступают МЧС РФ и МВД России.