Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Образовательная акция "Всероссийский налоговый диктант" пройдет в РФ в период с 17 по 30 мая. Каждый участник сможет оценить и повысить уровень своих знаний в сфере налогов и налогообложения.
Уточняется, что участвовать могут как дети, так и взрослые. Диктант организован в формате онлайн тестирования продолжительностью 60 минут.
По результатам прохождения каждый получит электронный сертификат. Чтобы стать участником, необходимо пройти регистрацию на сайте и получить пароль для входа на указанный e-mail. Затем нужно посетить страницу диктанта, зарегистрироваться и пройти тестирование.
Ранее сообщалось, что международный салон "Комплексная безопасность – 2021" пройдет с 12 по 16 мая в городе Кубинке в Подмосковье. Отмечается, что организаторами мероприятия, которое проводится с 2008 года, выступают МЧС РФ и МВД России.
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