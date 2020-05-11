Главврач больницы имени Боткина в Москве подтвердил, что у него коронавирус

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Главный врач ГКБ имени Боткина Алексей Шабунин подтвердил, что у него обнаружен коронавирус, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий", – рассказал Шабунин.

По его словам, больница полностью выполняет возложенные на нее задачи по оказанию экстренной медицинской помощи, а также помощи онкологическим, гематологическим и ковидным больным.

Главный врач отметил, что в течение последнего времени общение с коллегами проходит исключительно в режиме видеоконференций.

Ранее Владимир Путин заявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается. По его словам, выход из режимов ограничений быстрым не будет.