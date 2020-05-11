Еще более 4 тысяч пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве от коронавируса вылечились еще более 4 тысяч пациентов. Общее число выздоровевших достигло 17 822, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 4032 человека", – заявила она.

Уточняется, что для подтверждения отсутствия заболевания врачи проводят ряд специальных исследований. Также все пациенты после выписки остаются под наблюдением медиков и получают соответствующие рекомендации.

По данным ВОЗ на 11 мая, коронавирусом в мире заражено уже более 3,9 миллиона человек, более 274 тысяч скончалось.

За минувшие сутки в России было зарегистрировано 11 012 случаев COVID-19 в 83 регионах. У 4 674 людей – это 42,4% – клинические проявления отсутствовали. Нарастающим итогом в стране зафиксировано 209 688 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.