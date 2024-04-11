Кратковременные дожди ожидаются в Москве 11 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кратковременные дожди прогнозируются в Москве в четверг, 11 апреля, сообщается на сайте "Метеовести".

"В четверг, 11 апреля, погоду в столичном регионе будет формировать южная окраина циклона с центром над Баренцевым морем. При облачности с прояснениями местами пройдет небольшой дождь", – говорится в сообщении.

Воздух в Москве прогреется до плюс 18 градусов, в Подмосковье – до 20 градусов тепла. Несмотря на понижение температуры, значения окажутся выше климатической нормы.

Скорость порывов ветра не превысит 10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке в 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее в Московском регионе объявили оранжевый уровень опасности из-за потепления. Предупреждение будет действовать до 14:00 12 апреля. По прогнозам синоптиков, температура воздуха превысит норму на 7 градусов.

