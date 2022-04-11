Врач предупредила о вреде регулярного приема горячих ванн

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Регулярные горячие ванны могут способствовать повышенной сухости кожи, шелушению и раннему старению кожи. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам врача-дерматовенеролога тверской клиники "РЖД-Медицина" Юлии Андреановой, в качестве профилактики простудных заболеваний горячая ванна или холодное обливание принесут пользу, особенно спортсменам и людям с хорошим иммунитетом.

Как резюмировала эксперт, для кожи полезнее всего теплый душ, который иногда можно принимать и без моющих средств.

Ранее врач рассказала о полезных утренних привычках. Аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина рассказала, что лимон обладает множеством полезных свойств, а проще всего его употреблять с водой.

Паршина добавила, что еще одним средством для бодрости и улучшения обменных процессов является контрастный душ. Однако такой метод противопоказан людям с заболеванием кожи, крови, сердечно-сосудистой системы.

