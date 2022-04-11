Эксперт назвал сырые продукты, которые можно не мыть

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Мясо и рыбу можно не мыть перед приготовлением, потому что при термической обработке все бактерии и так погибнут. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по МО Надежда Раева.

При этом, она уточнила, что после разделки такой продукции необходимо продезинфицировать раковину, столы и разделочные доски. Кроме того, на кухне должна быть отдельная губка для мытья раковины, где проводилась предварительная обработка мясного, рыбного сырья или птицы. Помимо этого, необходимо иметь отдельные разделочные доски для сырых продуктов. По словам специалиста, дезинфекции также подлежат краны. Для их обработки будет достаточно средства для мытья посуды, а разделочный инвентарь лучше обработать еще и кипятком.

В свою очередь, овощи и фрукты нужно обрабатывать максимально горячей водой, чтобы растворилось защитное покрытие, возможно, нанесенное на них. Эксперт рекомендовала предварительно замачивать фрукты и овощи в растворе соды или соли.

Ранее специалисты рассказали, как часто надо менять губки для мытья посуды и чем грозит несоблюдение правил гигиены. Если в квартире проживают два человека, то рекомендуется использовать губки не больше месяца. Этот срок можно сократить, если вы почувствовали от них неприятный запах или заметили изменение цвета. В большой семье приспособления для мытья посуды нужно менять каждую неделю или две. В быту лучше всего использовать экологичные, биоразлагаемые материалы – люфу, бамбук, джут.

Также губками, предназначенными для гигиены столовых приборов, не рекомендуется мыть сырые овощи и убирать мусор со столешницы. Ни в коем случае нельзя обрабатывать ими поверхности после разделки мяса или рыбы или наводить чистоту в раковине. Для этих целей эксперт советует использовать одноразовые бумажные или нетканые полотенца.

