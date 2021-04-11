Акция памяти узников нацистских концлагерей прошла у Музея Победы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Мемориальная акция памяти узников нацистских концлагерей состоялась у Музея Победы в Москве, передает пресс-служба учреждения.
Мероприятие посвящено Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. В акции приняли участие бывшие малолетние заключенные концлагерей, ветераны Великой Отечественной войны и учащиеся столичного региона.
"Великая Отечественная война принесла много горя и трагедий, но, пожалуй, одной из самых страшных по своей жестокости является история нацистских лагерей смерти. Забывать об этой позорной странице истории мы не имеем права – эти преступления не имеют срока давности. И нужно сделать все, чтобы такое никогда и нигде не повторилось", – сказал заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин.
Страшную правду о лагерях должна знать молодежь, отметил сопреседатель Международного союза бывших несовершеннолетних узников фашизма, член-корреспондент РАН Николай Махутов.
Во время акции память узников и воинов почтили минутой молчания. Также участники возложили цветы к монументу и зажгли свечи. В зале памяти музея прозвучали имена узников концлагерей. Кроме того, прошла концертная программа, посвященная памятной дате.
Ранее стало известно, что в столичный Главархив было передано почти 9 тысяч документов и предметов времен Великой Отечественной войны за два года работы проекта "Москва – с заботой об истории". Жители столицы с мая смогут передать на вечное хранение в Главархив фотографии и фотопленки из своих семейных архивов.
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