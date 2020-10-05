На 102-м году жизни скончался последний испанский узник нацистских концлагерей

05 октября, 17:52
Фото: ТАСС/imago images/Rudolf Gigler/Rudi Gigler
В возрасте 101 года умер Хуан Ромеро, последний испанец, который был узником нацистских концлагерей. Об этом сообщает RT.
"Скончался Хуан Ромеро, последний остававшийся в живых испанец из концлагеря Маутхаузен. Дань памяти для героя нашей страны, который боролся против фашизма, за свободу и демократию", – говорится на странице в Twitter премьер-министра Испании Педро Санчеса. Он также выразил соболезнования родственникам и друзьям Ромеро.
Испанец скончался во французской коммуне Аи-Шампань. Ромеро участвовал в гражданской войне в Испании и во Второй мировой войне. Мужчина попал в плен, после чего его отправили в концлагерь Маутхаузен на территории современной Австрии.
Ромеро являлся последним оставшимся в живых из числа 9,3 тысячи испанцев, оказавшихся в нацистских концлагерях.
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