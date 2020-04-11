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Общество

11 апреля, 23:32

В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Среди умерших – пациенты от 52 до 82 лет, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в Москве.

У всех пациентов имелись сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия и последствия инфаркта.

Гражданам напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции.

За последние сутки зарегистрировано 1667 подтвержденных случаев COVID-19 в 49 регионах России. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 13 584 случаев в 82 регионах. Выписано по выздоровлении 1045 человек, из них за последние сутки – 250.

В оперштабе заявили, что в России было проведено 1,18 миллиона тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 159 тысяч человек.

Власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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