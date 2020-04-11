Систему пропусков вводят в Подмосковье с 15 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Цифровые пропуска вводятся на территории Московской области с 15 апреля, сообщил губернатор Подмосковья Андрея Воробьев.

"Систему запускаем в среду, но оформить электронный пропуск можно уже с понедельника. Его необходимо получить всем, кто пользуется транспортом", – написал глава региона в Instagram.

Многоразовый пропуск, работающий до 30 апреля, могут оформить те жители Подмосковья, кому необходимо ходить на работу. Пропуск на один день следует оформить для посещения медицинских учреждений.

ПРропуск для других целей – съездить в магазин, навестить близких, отправиться в другой регион, на вокзал или в аэропорт – можно будет получить два раза в неделю. Пропуск будет действовать и на территории Москвы.

Не нужно оформлять пропуск военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, служащим органов власти, судьям, адвокатам, нотариусам, журналистам и охранникам.

Для передвижения пешком пропуск пока не нужен.

Ранее о введении аналогичных мер сообщил Сергей Собянин. Система носит заявительный характер, получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым.