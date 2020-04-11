Систему пропусков вводят в Подмосковье с 15 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Цифровые пропуска вводятся на территории Московской области с 15 апреля, сообщил губернатор Подмосковья Андрея Воробьев.
"Систему запускаем в среду, но оформить электронный пропуск можно уже с понедельника. Его необходимо получить всем, кто пользуется транспортом", – написал глава региона в Instagram.
Многоразовый пропуск, работающий до 30 апреля, могут оформить те жители Подмосковья, кому необходимо ходить на работу. Пропуск на один день следует оформить для посещения медицинских учреждений.
ПРропуск для других целей – съездить в магазин, навестить близких, отправиться в другой регион, на вокзал или в аэропорт – можно будет получить два раза в неделю. Пропуск будет действовать и на территории Москвы.
Не нужно оформлять пропуск военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, служащим органов власти, судьям, адвокатам, нотариусам, журналистам и охранникам.
Для передвижения пешком пропуск пока не нужен.
Ранее о введении аналогичных мер сообщил Сергей Собянин. Система носит заявительный характер, получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: