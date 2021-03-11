Должники смогут отслеживать онлайн, как с них снимают запрет на выезд за рубеж

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На портале госуслуг планируют запустить сервис по отслеживанию снятия ограничений по выезду за рубеж для должников. Об этом сообщает РИА Новости.

В работе над реализацией сервиса примет участие Минцифры. Полностью закончить разработку планируется к концу июля 2021 года.

Юридические лица получат возможность подключиться к интерфейсу программирования приложений Единого портала государственных услуг для взаимодействия с Федеральной службой судебных приставов в рамках исполнительных производств.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки прорабатывает возможность оформления образовательного кредита через портал госуслуг. Об этом говорится в докладе о реализации плана деятельности министерства.