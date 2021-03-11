Еще 1 578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве от коронавируса выздоровели еще 1 578 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 916 204", – говорится в сообщении.
Всего за сутки в Москве обнаружили 1 281 новый случай заражения коронавирусом, 676 госпитализированы. Также за минувшие 24 часа скончались 54 пациента с диагнозом "пневмония" и положительным результатом на COVID-19.
В России за последние сутки выявили 9 270 новых случаев коронавируса. При этом без клинических проявлений инфекция протекает у 1 060 человек.
В мире коронавирусом заразились более 118 миллионов человек