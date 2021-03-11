В России выявили 9 270 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 9 270 новых случаев коронавируса. При этом без клинических проявлений инфекция протекает у 1 060 человек, передает Оперативный штаб.

На Москву пришелся 1 281 случай, на Санкт-Петербург – 961, на Нижегородскую область – 376, на Московскую область – 358, на Самарскую область – 250, на Ростовскую область – 249, на Воронежскую область – 247, на Иркутскую область – 198, на Саратовскую область – 173, на Свердловскую область – 159, на Пермский край – 150, на Челябинскую область – 145, на Волгоградскую область – 138, на Красноярский край – 138, на Республику Башкортостан – 130.

Всего в России зарегистрировано 4 360 823 случая коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Тыва – 0,04%, Сахалинской области – 0,05%, Магаданской области, Республике Адыгея – 0,06%.

За последние сутки в РФ умерли 459 человек, за весь период по стране скончались 90 734 человека. При этом за минувшие 24 часа выздоровели 14 006 человек, за весь период – 3 959 533.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян обладают иммунитетом к COVID-19. Всего с начала пандемии в РФ переболели коронавирусом около 4,2 миллиона человек. К этой сумме прибавили 20–30% тех, кто перенес COVID-19 в бессимптомной форме и не обращался к медикам, а также 4 миллиона граждан, прошедших вакцинацию.