Облачная погода с небольшим снегом ожидается в Москве 11 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и небольшим снегом прогнозируется в Москве в среду, 11 февраля. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 7 до 9 градусов мороза, а в Подмосковье – от 7 до 12 градусов ниже нуля.

Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

В Москве с 09:00 четверга, 12 февраля, до 09:00 пятницы, 13 февраля, будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. В Московской области аналогичное предупреждение продлено до 23:00 воскресенья, 15 февраля.

Сильные снегопады прогнозируются в Москве на следующей неделе, с 16 по 22 февраля. По словам синоптиков, с юга на Европейскую территорию страны придут два южных циклона. Благодаря каждому из этих явлений выпадет по 10–15 миллиметров осадков.