Россиян предупредили о мошенниках в преддверии Дня святого Валентина

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В январе число доменов, связанных с Днем святого Валентина, выросло на 152% в сравнении с декабрем. При этом 6% из них являются вредоносными, 55% – подозрительными, сообщили "Ленте.ру" в компании Check Point Software (CPS).
Руководитель группы исследования данных CPS Омер Дембински отметил, что в этом году злоумышленников интересуют пользователи, которые ищут подарок на 14 февраля.
Аналитики призвали внимательно относиться к письмам от интернет-магазинов, в которых предлагается сбросить пароль от личного кабинета. В таком случае не следует переходить по вредоносной ссылке, лучше вручную сменить пароль от своего аккаунта на официальном сайте.
Кроме того, необходимо обращать внимание на опечатки в таких рассылках, а также избегать подозрительно выгодных предложений и не нажимать на такую рекламу. Эксперты подчеркнули, что магазины не продают дорогие гаджеты и ювелирные изделия с большими скидками.
Также россиянам рекомендовали не использовать одинаковые логины и пароли для разных сайтов и страниц. По словам экспертов, это упрощает злоумышленникам процесс кражи персональных данных.
Ранее в Национальном координационном центре РФ по компьютерным инцидентам сообщили, что мошенники начали красть данные пользователей, завлекая их на фальшивый сайт компании Microsoft для обновления операционной системы Windows 11.
Эксперт рассказал, как компании могут обезопасить данные своих клиентов
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