Россиян предупредили о мошенниках в преддверии Дня святого Валентина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В январе число доменов, связанных с Днем святого Валентина, выросло на 152% в сравнении с декабрем. При этом 6% из них являются вредоносными, 55% – подозрительными, сообщили "Ленте.ру" в компании Check Point Software (CPS).

Руководитель группы исследования данных CPS Омер Дембински отметил, что в этом году злоумышленников интересуют пользователи, которые ищут подарок на 14 февраля.

Аналитики призвали внимательно относиться к письмам от интернет-магазинов, в которых предлагается сбросить пароль от личного кабинета. В таком случае не следует переходить по вредоносной ссылке, лучше вручную сменить пароль от своего аккаунта на официальном сайте.

Кроме того, необходимо обращать внимание на опечатки в таких рассылках, а также избегать подозрительно выгодных предложений и не нажимать на такую рекламу. Эксперты подчеркнули, что магазины не продают дорогие гаджеты и ювелирные изделия с большими скидками.

Также россиянам рекомендовали не использовать одинаковые логины и пароли для разных сайтов и страниц. По словам экспертов, это упрощает злоумышленникам процесс кражи персональных данных.

Ранее в Национальном координационном центре РФ по компьютерным инцидентам сообщили, что мошенники начали красть данные пользователей, завлекая их на фальшивый сайт компании Microsoft для обновления операционной системы Windows 11.

