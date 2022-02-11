Полиция организовала проверку по заявлению отца Тепляковой о скандале в МГУ

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В Москве правоохранители провели проверку по заявлению отца 9-летней студентки Алисы Тепляковой о "незаконном удержании" ребенка в аудитории Московского государственного университета, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Полученный ответ из отдела внутренних дел Тверского района Тепляковы выложили в семейном блоге. На снимке из отчета о расследовании, якобы присланного семье, видны лишь куски текста без начала и конца, отдельные слова и целые строки вычеркнуты или замараны.

Уточняется, что Тепляковы особо выделяют обрывок фразы: "Формально усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ..."

В полиции заявили, что в ходе проверки удержания девочки в аудитории и телесных повреждений ее отцу не обнаружили. Теперь Алиса Теплякова сможет пересдать экзамен после 22 февраля.

Инцидент с отцом 9-летней студентки произошел в конце декабря. На факультете психологии отмечали, что все произошло во время экзамена – юная первокурсница выбежала из аудитории, расстроившись из-за неправильного ответа. После этого отец решил прорваться в аудиторию.

По словам Теплякова, экзамен, который сдавала дочь, проводился с нарушениями процедуры. Кроме того, по версии мужчины, о сдаче не предупредили родителей. В частности, уточнил он, студентка готовилась к устной сдаче экзамена, однако ей не разрешили ответить на вопросы в такой форме. По словам мужчины, девочка провела в кабинете больше 20 минут, предусмотренных по регламенту.

