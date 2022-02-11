Облачная и снежная погода ждет москвичей в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода прогнозируется в Москве и области в пятницу, 11 февраля. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

По прогнозу специалистов, днем столичный регион останется под воздействием циклона и его атмосферных фронтов. В некоторых районах прогнозируется небольшой снег.

Температура воздуха в Москве ожидается на уровне от -1 до +1 градуса. При этом по области похолодает до -4 градусов.

В столице будет дуть юго-западный ветер с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Специалисты также предупредили москвичей о гололедице и сосульках на крышах.

"Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75%", – уточняется в материале.

Метеорологи резюмируют, что в столичном регионе установится дискомфортная влажно-прохладная погода. Температура будет выше нормы на 7–8 градусов, а кислородный режим – неблагоприятным.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что февраль останется теплее положенного до самого конца. Так, в пятницу, 11 февраля, в столице сохранится оттепель.

Однако в выходные температура опустится до -1...-6 градусов, а днем столбики термометров не достигнут нулевой отметки. При этом осадков практически не ожидается, может пройти слабый снег.