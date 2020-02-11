В АРБ объяснили любовь россиян к долгим срокам ипотеки

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Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян объяснил предпочтения россиян к низким платежам и долгим срокам ипотеки, передает ИА "НСН".

Он пояснил, что россияне готовы платить по 20 и 25 лет за ипотеку, чтобы чувствовать себя уверенней в своей платежеспособности. По его словам, люди переплачивают за долгий срок кредита, чтобы не иметь проблемы с платежами в настоящий момент и переехать в собственное жилье как можно скорее.

"Меньшие по размеру проценты на более долгий срок оказываются суммарно больше. Это нормально. Если люди захотят сократить срок платежей, погасить досрочно, они смогут это сделать по условиям договора. А вот обратное сделать бывает сложно. Если человек видит, что сегодня не может платить, то договориться, чтобы, например, платить половину, но на более долгий срок, трудно", – пояснил Тосунян.

В январе средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам упала до исторического минимума в 9%. Всего за прошлый год физические лица взяли 1,27 миллиона ипотечных кредитов. Это на 13,7% меньше, чем годом ранее.

В декабре 2019 года на ипотечные займы пришлась четверть объема средств, взятых в кредит физлицами. За месяц было выдано более 145 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 345,1 миллиарда рублей. Это почти на четверть больше, чем месяцем ранее.

По последним данным, кредиты есть у 39,5 миллиона человек. Большинство клиентов российских банков имеют всего один кредит – ссуду наличными или ипотеку. Доля подобных заемщиков от общего количества кредитованных граждан постепенно снижается.

