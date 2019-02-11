Москвичей предупреждают о сильном ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Синоптики предупредили жителей и гостей Москвы о сильном ветре. В городе продлен желтый уровень опасности на 12 февраля, сообщает Агентство "Москва".

В Гидрометцентре отметили, что погода "потенциально опасна". Так, будет дуть южный ветер, его скорость составит 5–10 метров в секунду с порывами 12–17 метров в секунду. Температура воздуха составит три градуса тепла. Ожидаются мокрый снег, дождь и гололедица.

11 февраля синоптики повысили уровень погодной опасности в столичном регионе до желтого. Причиной стал сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Предполагалось, что ситуация сохранится на протяжении 12 часов.

Температура в первый день рабочей недели будет превышать средние климатические значения на несколько градусов. Ближе к концу недели ожидается похолодание. 14 и 15 февраля температура опустится до минус четырех градусов.