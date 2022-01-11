Диетологи назвали продукты, замедляющие старение

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Замедлить старение организма возможно путем сокращения в рационе количества продуктов с большим содержанием сахара, сообщает "Газета.ру".
"Если хотите, чтобы жизнь была долгой и здоровой, старайтесь по возможности избегать нездоровой еды вроде печенья или пирожных", – посоветовал диетолог Рональд Смит.
Эксперт уточнил, что из-за вредных продуктов могут появиться серьезные проблемы со здоровьем.
В связи с этим следует лучше обратить внимание на рыбу, так как она полезна из-за большого количества омега-3 кислот, которые способны защитить организм от заболеваний, отметил Смит.
Диетолог отдельно посоветовал есть этот продукт пожилым людям. Однако, уточнил врач, подобные полезные витамины можно получить и при употреблении специальных добавок.
В свою очередь, диетолог Лиза Янг отметила, что в список полезных продуктов также входят ягоды, цитрусовые, зелень, морковь и сладкий перец.
"Они богаты антиоксидантами и клетчаткой, которые противодействуют негативным эффектам старения", – подчеркнула эксперт.
Чтобы сохранить здоровье, она также предложила заменить мясо растительными источниками белка.
Кроме того, в рационе должны присутствовать продукты с большим содержанием жидкости, которая тоже необходима организму человека, уверена диетолог Триста Бест. Среди них она выделила арбузы, помидоры, огурцы, кабачки и клубнику.
Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Екатерина Бурляева рассказала о разнице в усвоении животного и растительного белков в организме человека. Специалист отметила, что аминокислотный состав растительной пищи достаточно отличается от такового в еде животного происхождения.
Эксперт добавила, что при переходе на растительный рацион нужно учитывать баланс аминокислот, минералов и витаминов. В частности, следует предусмотреть вероятную нехватку железа и витамина B12 у людей, которые придерживаются вегетарианских направлений в питании.
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