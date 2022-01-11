Инфекционист объяснил рост числа случаев COVID-19 в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Причиной роста числа заразившихся COVID-19 в столице является выход людей после праздников на работу и учебу. Такое мнение выразил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

"Что такое коронавирус? Это ОРЗ, респираторная инфекция. Мы знаем, что в Москве всегда в декабре идет повышение, потом в каникулы снижение, и после окончания каникул опять начинает повышаться. Это каждый год практически", – цитирует эксперта РИА Новости.

По словам специалиста, обычно снижение идет после конца января. Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день инкубационный период становится короче.

"Обычно снижение. Конечно, много и накладывается, и коронавирус не весь укладывается в рамки респираторных, но надо считать, что это нормальный процесс, характерный для острых респираторных вирусных инфекций", – заключил врач.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил о возможном начале пятой волны коронавируса в России в конце января – начале февраля. По его словам, на этот раз количество зараженных может превысить прошлые максимумы.

В свою очередь, замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что в РФ в конце января – начале февраля ожидается подъем заболеваемости "Омикрон"-штаммом коронавируса. Эксперт напомнил, что в России данная мутация уже обнаружена, и, по словам Логунова, штамм распространяется быстро. При этом количество госпитализаций снизилось.

