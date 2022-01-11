В Москве выявили 4 635 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за последние сутки выявили 4 635 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время госпитализировали 787 человек, на ИВЛ находятся 463 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"В городе выздоровели еще 2 692 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 893 867", – говорится в сообщении.

За минувшие 24 часа в городе скончались 68 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

Специалисты напоминают, что для борьбы с пандемией необходимо пройти вакцинацию от коронавируса. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Ранее замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что в конце января – начале февраля в России ожидается подъем заболеваемости "Омикрон"-штаммом коронавируса.

Он напомнил, что данная мутация уже была обнаружена на территории РФ и, по словам Логунова, штамм распространяется быстро.

