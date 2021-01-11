Россияне рассказали о своих главных мечтах

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Россияне чаще всего мечтают об улучшении жилищных условий и о здоровье для себя и близких. Это исходит из исследования, проведенного ВЦИОМ.

О желании здоровья для себя и близких заявили 9% респондентов. 8% опрошенных подчеркнули, что мечтают об улучшении жилищных условий. Кроме того, 5% респондентов заявили, что желают путешествовать.

4% опрошенных хотели бы, чтобы у них улучшились уровень жизни и материальное благополучие. Еще 4% участников опроса заявили, что мечтают о благополучии детей и внуков.

При этом 55% россиян считают, что знают, когда смогут воплотить свою мечту. 27% респондентов хотят реализовать желания в ближайшие 2-3 года, 15% – в течение 3–5 лет. Отмечается, что 30% не задумывались о претворении мечты в жизнь.

При этом, по мнению подавляющего большинства россиян (90%), наиболее достижимой мечтой является создание счастливой семьи и воспитание хороших детей. Кроме того, 85% опрошенных уверены, что можно реализовать стремление иметь надежных друзей и прожить хорошую жизнь. 76% респондентов наиболее достижимой мечтой назвали наличие интересной работы, 71% – получение хорошего образования.

Ранее стало известно, какую зарплату россияне желают в 2021 году. Отмечается, что в среднем в России хотят получать 158 тысяч рублей. При этом средние показатели запросов жителей Москвы составляют 175 тысяч рублей, Санкт-Петербурга – 164 тысячи рублей.