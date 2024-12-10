Депутат Гаврилов: валежник можно собирать почти на всей территории лесного фонда

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Валежник можно собирать на всей территории лесного фонда, кроме участков, где ведутся лесозаготовки, складируется древесина или где сбор валежника запрещен, рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) РИА Новости.

Он также напомнил, что для сбора валежника не требуется разрешение. Сбор доступен для широкого круга людей, которые используют заготовки для отопления домов и бытовых нужд.

Валежником можно считать древесные остатки, которые оказались на земле без участия человека. Они могут быть результатом природных явлений, таких как бурелом, снеговал, поражение деревьев вредителями или их естественное отмирание, уточнил Гаврилов.

"Однако важно понимать, что валежник – это только древесина, уже лежащая на земле, причем она не должна быть живой", – добавил парламентарий.

Кроме того, валежник можно собирать в любой сезон, однако в период действия особого противопожарного режима доступ к лесам может быть ограничен. Вследствие этого ограничен и сбор древесных остатков.

Депутат обратил внимание на то, что сбор валежника разрешен только для личного использования. Если гражданин использует собранный валежник для коммерческих целей, например для продажи, это уже будет нарушением закона.

Подобные действия могут быть квалифицированы как незаконная вырубка леса или кража, в зависимости от ситуации. За такие поступки предусмотрены меры ответственности в соответствии с законом, подытожил Гаврилов.

Ранее Госдума не приняла законопроект, который предлагал ввести в законодательство термин "валежник". В пояснительной к законопроекту записке авторы инициативы из партии ЛДПР отметили, что Лесной кодекс не запрещает россиянам заготавливать дрова для собственных нужд, однако определения "валежника" в кодексе нет.

В документе было дано более точное определение валежника и перечислены инструменты, которые можно использовать для его заготовки: ручные пилы, топоры и легкие бензопилы. В результате голосования инициатива получила поддержку лишь от 106 депутатов, чего оказалось недостаточно для ее принятия.