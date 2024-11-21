ГД отказалась закреплять законом понятие валежника

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Госдума не приняла законопроект, который предлагал ввести в законодательство термин "валежник", передает РБК.

В пояснительной к законопроекту записке авторы инициативы из партии ЛДПР отметили, что Лесной кодекс не запрещает россиянам заготавливать дрова для собственных нужд, однако определения "валежника" в кодексе нет.

В документе было дано более точное определение валежника и перечислены инструменты, которые можно использовать для его заготовки: ручные пилы, топоры и легкие бензопилы. В результате голосования инициатива получила поддержку лишь от 106 депутатов, чего оказалось недостаточно для ее принятия.

Член профильного комитета по экологии Зариф Байгускаров рассказал, что после того, как в 2019 году разрешили собирать валежник, у людей появились вопросы о том, что считать валежником и как его собирать. Но позже Министерство природных ресурсов и экологии выпустило приказ с четкими правилами.

Сбор сухостоя и бурелома без специального разрешения может привести к серьезным последствиям. За это предусмотрен штраф, а в некоторых случаях – даже лишение свободы. При заготовке валежника нельзя использовать спецтехнику, например, трактор.

В соответствии с частью 8 статьи 28 КоАП РФ, за незаконную рубку, повреждение или уничтожение лесных насаждений граждане могут быть оштрафованы на сумму от четырех до пяти тысяч рублей. Кроме того, у них могут конфисковать орудия, которые использовались для совершения правонарушения.

В случае если ущерб от незаконной рубки, повреждения или уничтожения лесных насаждений будет признан значительным, нарушителю может грозить уголовная ответственность. В этом случае штраф может составить от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, а срок лишения свободы – до семи лет.

Ранее в Госдуме приняли законопроект об обязательной классификации объектов туристической сферы. Новые положения вносятся в закон "Об основах туристской деятельности в РФ". Как отмечается в пояснительной записке к документу, сейчас регулированию подлежат только гостиничные услуги. В свою очередь, предоставление таких услуг возможно только при наличии свидетельства о классификации гостиниц. Формулировка закона поможет регулировать гостевые дома, когда будет принят соответствующий закон.