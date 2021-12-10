В Мосгордуме предложили укрепить позиции русского языка в законодательстве РФ

Фото: ТАСС/Елена Афонина
В России необходимо укреплять позиции родного языка. Об этом Агентству "Москва" рассказала депутат Московской городской думы Маргарита Русецкая.
По ее словам, ученые и эксперты обеспокоены снижением уровня речевой культуры.
"И сегодня как никогда необходимо поднять вопрос о внесении в законодательство изменений, направленных на укрепление позиций русского языка, причем как на региональном, так и на федеральном уровне", – отметила Русецкая.
Она подчеркнула, что поправки в Конституцию наделили русский язык статусом языка государствообразующего народа. При этом в правительстве РФ, Госдуме и экспертном сообществе работа в этом направлении продолжается.
"Необходимо вести регулярный мониторинг уровня речевой культуры в сферах, где соблюдение норм русского литературного языка является обязательным, разрабатывать и внедрять программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации для педагогических и научно-педагогических работников, а также для государственных гражданских служащих города Москвы и муниципальных служащих", – высказалась парламентарий.
По ее словам, важно использовать в школах актуальные справочники.
"По итогам обсуждения было принято решение просить профильные федеральные и столичные министерства совместно с вузами разработать систему аттестации речевых компетенций для государственных и муниципальных служащих, а также программы повышения квалификации в этом направлении. Эти инструменты требуют скорейшей разработки и внедрения", – заключила Русецкая.
Ранее Владимир Путин заявил, что необходимо совместно со странами СНГ работать над тем, чтобы приезжающие на работу в Россию учили язык и законы, а также понимали свои права. Такая работа уже ведется с рядом стран, в частности с Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизией и Казахстаном.
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