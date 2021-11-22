Аналитики выяснили, как изменился русский язык за последние 100 лет

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Аналитики "Яндекса" выяснили, как за последние 100 лет изменился русский язык. Исследование компания приурочила ко Дню словаря, который в России празднуют 22 ноября.

Материалом для исследования послужили записи из личных дневников, сделанные в период с 1900 по 1940 год, а также публикации и комментарии в различных интернет-блогах. Аналитики компании выяснили, что ряд слов утратил свое первоначальное значение. Например, "питомец", под которым теперь понимается домашнее животное, а вовсе не подопечный, как раньше. Подобное произошло и со словом "капот": теперь это крышка моторного отсека автомобиля вместо женского домашнего платья. А обозначавший раньше нормативный акт "декрет" превратился в отпуск по беременности и уходу за ребенком.

Есть и слова, которые постепенно уходят или уже ушли из языка: "инфлюэнцу", когда-то обозначавшую грипп, "лганье" в значении вранье или "безлюдье" как отсутствие людей вокруг. Есть и другие примеры: "антипатичный" (неприятный), "заручка" (помощь), "нескладица" (беспорядок) и "даровой" (бесплатный).

Как отмечают специалисты "Яндекса", существуют понятия, которые появились достаточно давно, однако их словесное обозначение было зафиксировано значительно позже. Слово "подкаблучник" появилось еще в 20-х годах XX века, однако в более привычном современным людям переносном смысле оно стало употребляться лишь в 80-е. А "фокусироваться" раньше использовалось только в оптическом и фотографическом значении, лишь в конце XX века его стали использовать как синоним слову "сосредотачиваться". То же касается и слова "зашкаливать".

Ранее Минпросвещения РФ подготовило проект документа, призванного актуализировать правила орфографии в русском языке. Предполагается, что новый свод сделает правила более полными, они будут приведены в соответствие с современным состоянием языка.

