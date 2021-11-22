Аналитики выяснили, как изменился русский язык за последние 100 лет

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Аналитики "Яндекса" выяснили, как за последние 100 лет изменился русский язык. Исследование компания приурочила ко Дню словаря, который в России празднуют 22 ноября.
Материалом для исследования послужили записи из личных дневников, сделанные в период с 1900 по 1940 год, а также публикации и комментарии в различных интернет-блогах. Аналитики компании выяснили, что ряд слов утратил свое первоначальное значение. Например, "питомец", под которым теперь понимается домашнее животное, а вовсе не подопечный, как раньше. Подобное произошло и со словом "капот": теперь это крышка моторного отсека автомобиля вместо женского домашнего платья. А обозначавший раньше нормативный акт "декрет" превратился в отпуск по беременности и уходу за ребенком.
Есть и слова, которые постепенно уходят или уже ушли из языка: "инфлюэнцу", когда-то обозначавшую грипп, "лганье" в значении вранье или "безлюдье" как отсутствие людей вокруг. Есть и другие примеры: "антипатичный" (неприятный), "заручка" (помощь), "нескладица" (беспорядок) и "даровой" (бесплатный).
Как отмечают специалисты "Яндекса", существуют понятия, которые появились достаточно давно, однако их словесное обозначение было зафиксировано значительно позже. Слово "подкаблучник" появилось еще в 20-х годах XX века, однако в более привычном современным людям переносном смысле оно стало употребляться лишь в 80-е. А "фокусироваться" раньше использовалось только в оптическом и фотографическом значении, лишь в конце XX века его стали использовать как синоним слову "сосредотачиваться". То же касается и слова "зашкаливать".
Ранее Минпросвещения РФ подготовило проект документа, призванного актуализировать правила орфографии в русском языке. Предполагается, что новый свод сделает правила более полными, они будут приведены в соответствие с современным состоянием языка.
В Совфеде обсудят новые правила русского языка
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: