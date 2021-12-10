В Госдуме прокомментировали идею введения штрафа за курение рядом с беременной

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею депутата Султана Хамзаева о введении штрафа за курение в присутствии беременной женщины или ребенка, выразив сомнение в возможности ее реализации. Об этом сообщает RT.
"Я поддерживаю Султана Хамзаева в его борьбе за здоровый образ жизни. Я абсолютно согласен с тем, что если ребенок видит, как родитель употребляет алкоголь или курит, то с детства навязывается такая модель поведения", – сказал Нилов.
Однако, как отметил парламентарий, такой штраф было бы чрезвычайно сложно применять на практике. По словам Нилова, подобные санкции работают крайне редко, из-за чего не могут оказать значительного влияния на проблему, с которой призваны бороться.
"У нас есть штрафы, например, за курение в общественных местах, на детских площадках, в подъездах. Мы же понимаем, что статьи применяются не так часто, как они могли бы применяться для того, чтобы остановить этот процесс", – заключил он.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев направил главе Минздрава Михаилу Мурашко письмо с предложением ввести отдельный штраф за курение рядом с беременной или детьми. В частности, парламентарий попросил ведомство оценить целесообразность внесения в проект редакции будущего КоАП РФ положения, предусматривающего за такие нарушения штраф в размере 5 тысяч рублей.
"Жизнь в большом городе": борьба с курением
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