Институт Pantone назвал главные цвета 2021 года

Фото: Pantone

Главными цветами 2021 года станут глубокий серый (Ultimate Gray) и ярко-желтый (Illuminating). Об этом объявили в институте цвета Pantone, сообщает RT.

Отмечается, что выбранные оттенки в сочетании друг с другом несут "силу и надежду, которые дают выносливость и подъем".

При этом исполнительный директор института Литрис Эйзман также подчеркнула, что данные цвета "выражают оптимизм, подкрепленный мужеством".

Главным цветом 2020 года был классический синий. А 2019-му году присвоили оттенок оранжевого с золотистыми полутонами.

Pantone Color Institute определяет "главный" цвет с 2000 года.

