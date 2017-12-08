Специалисты назвали главный цвет 2018 года

Фото: www.pantone.com
Специалисты компании Pantone назвали главный цвет 2018 года. Им стал яркий фиолетовый оттенок Ultra Violet.
Как утверждает директор Pantone по региону ЕМЕА Фабрицио Вентуротти, "новый цвет года символизирует способность предугадывать будущее, которая присуща оригинальному мышлению", передает "Газета.ру".
Пурпурный цвет призван вдохновлять на творческие поиски и вселять страсть к открытиям. Он также символизирует оригинальность и помогает устремить взгляд в будущее.
Главным цветом 2017 года стал зелено-желтый оттенок под названием Greenery, который, по словам представителей компании, символизирует новые начинания. А в 2016 году оттенком сезона стал гармоничный Rose Quartz. Этот простой, по словам специалистов, оттенок подчёркивает не только внешнюю красоту, но и богатый внутренний мир.
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