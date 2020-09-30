Фото: instagram.com/pantone

Институт цвета Pantone представил новый оттенок красного цвета под названием "Менструация", сообщает "Газета.ру".

Вице-президент учреждения Лори Прессман отметила, что он был создан, чтобы вдохновить девушек во время критических дней. Она подчеркнула, что данный оттенок призван сформировать нормальное отношение к этому периоду.

Сообщается, что цвет создан, чтобы у девушек и женщин зародилась уверенность во время месячных. Оттенок разработан при поддержке шведского производителя менструальных чаш Intimina. Компания занимается борьбой с предубеждениями о месячных.

Ранее институт объявил главный цвет 2020 года. В конце 2019 года сотрудники учреждения назвали классический синий оттенок определяющим для следующего года. Его охарактеризовали как цвет спокойствия, ощущения умиротворения и надежности.