"Оскар–2019": мужчина в юбке, фильм про менструацию и другие сюрпризы

﻿Гленн Клоуз оставили без "Оскара" уже в седьмой раз, человек, который когда-то снял комедию "Тупой и еще тупее", получил целых две статуэтки и другие сюрпризы (и не сюрпризы тоже).

Фото: ТАСС/AP/Richard Shotwell

Итак, главный и, пожалуй, единственный сюрприз – победа англичанки Оливии Колман в категории "Лучшая актриса" за роль королевы Анны в исторической драме "Фаворитка". Главной фавориткой в этой категории была 71-летняя Гленн Клоуз, сыгравшая талантливую супругу бесталанного писателя и лауреата Нобелевской премии в фильме "Жена". Теперь в послужном списке Клоуз целых семь оскаровских номинаций и ни одной победы. Колман, видимо, тоже ставила на нее и никак не ожидала победить, поэтому, поднявшись на сцену вся в слезах, сказала: "Это смешно... У меня есть "Оскар". И поблагодарила Клоуз, которая стоически наблюдала, как награда в очередной раз уплывает в другие руки.

Видео: YouTube/ABC

﻿Американский актер египетского происхождения Рами Малек получил трофей как лучший актер за роль Фредди Меркьюри в музыкальном байопике "Богемская рапсодия". Выйдя на сцену, Малек первым делом поблагодарил маму ("Где-то здесь находится моя мама, спасибо тебе, леди!"), участников группы Queen и напомнил аудитории о том, что он сын эмигрантов из Египта – о своих корнях и непростой жизни предков в этот раз со сцены рассказывали многие. Уже после церемонии Рами умудрился поскользнуться и упасть, да так, что к нему сразу же подбежали дежурившие в аудитории медики, но все обошлось. А "Богемская рапсодия" в этот вечер получила больше всего наград – четыре ("Лучшая мужская роль", "Лучший монтаж", "Лучший звук" и "Лучший звуковой монтаж").

Видео: YouTube/ABC

На "втором плане" отличились афроамериканцы: мужскую награду (предсказуемо!) уже во второй раз забрал Махершала Али, сыгравший джазового пианиста Дона Ширли в фильме "Зеленая книга". Женскую – Реджина Кинг в образе лучшей матери на свете в драме "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (для российского проката этот фильм еще не купили).

Видео: YouTube/Lady Gaga

Леди Гага, получив "Оскар" за лучшую песню к кинофильму (поп-дива также была номинирована в категории "Лучшая актриса") за номер Shallow к музыкальной драме "Звезда родилась", поблагодарила всех на свете и призвала верить в свою мечту, несмотря ни на что. Еще одну эмоциональную речь подарил чернокожий режиссер, сценарист и продюсер Спайк Ли. Получая свою первую награду в категории "Лучший адаптированный сценарий" за фильм "Черный клановец", ветеран американского кинематографа (Ли впервые номинировали на "Оскар" еще в 1990 году за сценарий драмы "Делай как надо!") сказал спасибо своим предкам, которые были рабами.

О непростой жизни коренных народов вспоминал и мексиканец Альфонсо Куарон, признанный лучшим режиссером за ﻿черно-белый фильм "Рома". У картины было аж 10 номинаций и три статуэтки в итоге. Кроме Куарона отметили также операторскую работу и отдали приз как "лучшему фильму на иностранном языке"

Видео: YouTube/ABC

﻿Наконец, лучшим фильмом 2018 года (и тоже вполне предсказуемо!) была признана "Зеленая книга", исчерпывающая позиция Голливуда по поводу расизма и расового расслоения американского общества, изложенная в виде аккуратного духоподъемного роуд-муви. "Зеленой книге" также достались награды за сценарий и мужскую роль второго плана. Кстати, режиссер Питер Фаррелли (теперь двукратный лауреат "Оскара") в свое время вместе с братом Бобби Фаррелли снял "Тупой и еще тупее", "Все без ума от Мэри", "Я, снова я и Ирэн".

Из прочих номинаций, от которых обычно не ждут ничего сенсационного, в этот раз отличилась документальная короткометражка: лучшей была признана лента Райки Зехтабчи "Точка. Конец предложения" – кино о менструации. Точнее, об индийской девушке, решившей помочь своим соотечественницам с дешевыми гигиеническими прокладками.

Видео: YouTube/Netflix