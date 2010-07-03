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Общество

16:01

Назван главный цвет 2020 года

общество

Фото: instagram.com/pantone

Институт цвета Pantone объявил главный цвет предстоящего 2020 года. По версии экспертов, им станет так называемый classic blue ("классический синий"). Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Специалисты выделили оттенок Pantone 19-4052 Classic Blue, определенный по классификации справочника цветов TPX/TCX. Его охарактеризовали как цвет спокойствия, ощущения умиротворения и надежности. В частности, исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман сравнил classic blue с "бескрайним вечерним небом".

Институт цвета Panton традиционно называет главный цвет года вот уже почти 20 лет. 2019-му, например, "присвоили" оттенок оранжевого с маркировкой 16-1546 Living Coral.

По китайскому календарю предстоящий год пройдет под знаком Крысы. Эксперт по этикету Элеонора Басманова призвала россиян не дарить живых крыс близким и знакомым, поскольку уход за животным требует большой ответственности.

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