В России выросло число детей с нарушениями обмена веществ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

С 2014 года число детей в России с нарушениями обмена веществ, расстройством питания и болезнями эндокринной системы выросло на 16,4%, сообщает RT.

Согласно исследованию экспертов ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения и Сеченовского университета, в прошлом году число россиян до 17 лет с такими проблемами составило 1,5 миллиона человек.

Детей с сахарным диабетом стало больше на 35%, детей с ожирением – на 28%, а с болезнями щитовидной железы – на 5%. В частности, в 2018 году в стране насчитывалось 485 тысяч детей с ожирением, 426 тысяч детей – с заболеваниями щитовидной железы и 46 тысяч детей – с повышенным сахаром в крови.

Как рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский, тенденция к увеличению числа детей с такими проблемами существует в большинстве цивилизованных стран мира. Основной проблемой ожирения он назвал продукты с большим содержанием сахара. В то же время, по его словам, именно ожирение является одной из основных причин развития сахарного диабета.

Также он объясняет такой рост числа установленных заболеваний развитием медицины. Бобровский пояснил, что качество диагностики улучшается, что сказывается и на росте числа людей, которым поставили диагноз.

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