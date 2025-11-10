Врач Лапа: злоупотребление обезболивающими может привести к токсическому гепатиту

Фото: depositphotos/Farion_O

Бесконтрольный прием обезболивающих препаратов может привести к токсическому гепатиту и аллергии, предупредила в беседе с Москвой 24 врач-терапевт Людмила Лапа.

Как ранее сообщило издание "Коммерсант", с начала 2025 года россияне купили свыше 400 миллионов упаковок анальгетиков. При этом, согласно результатам исследования, потребители постепенно переходят от простых обезболивающих к противовоспалительным средствам более широкого действия.

Врач указала, что прием подобных препаратов – это прямая угроза печени, поскольку именно этот орган принимает на себя основной удар химических веществ.

"Также не исключена аллергизация. В случае анальгетиков она происходит быстрее: это одна из причин, по которым врачи начали назначать эти препараты реже", – подчеркивает терапевт.

Кроме того, по ее словам, систематический прием анальгетиков искажает клиническую картину – больной перестает четко локализовать боль и описывать ее динамику, что вынуждает медиков назначать больше обследований и анализов, чтобы найти точную причину.

"Очень мало начали говорить о COVID-19, но я бы связала рост продаж обезболивающих препаратов в последние годы именно с ним", – утверждает Лапа.

Она пояснила, что у многих переболевших начались периодические болевые приступы в ногах, руках и голове, подчеркивает она. Часто люди пытаются заглушить боль анальгетиками, которые в таком случае часто не способны помочь.

По словам эксперта, для предотвращения таких болей требуются специфические нестероидные противовоспалительные препараты, которые должен подбирать врач.

"По моему мнению, если с болью не помогает аспирин, лучше обратиться к специалисту для выявления ее первопричины и устранения", – заключила специалист.

Ранее врач-терапевт Мария Веселова заявляла, что прием обезболивающих может навредить при проблемах с ЖКТ и бронхиальной астме, спровоцировав риск развития удушья. При гастрите, язве и патологиях кишечника применение этих лекарств может стать причиной внутреннего кровотечения.