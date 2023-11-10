В ГД оценили законопроект о единых правилах взаимодействия спецслужб

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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн прокомментировал законопроект о единых правилах взаимодействия силовых структур и операторов информационных систем. В своем телеграм-канале он отметил, что документ не дает спецслужбам самовольный и бесконтрольный доступ к базам данных.

"Согласно тексту правительственного законопроекта, поддержанного сегодня нашим IT-комитетом к первому чтению, правительству предстоит утвердить единые правила взаимодействия силовых структур и операторов", – подчеркнул он.

Как отметил парламентарий, обращаться к операторам можно будет только в рамках правил. Речь пойдет о зашифровке сведений о сотрудниках ведомств или лицах, которые находятся под госзащитой.

Ранее МВД России разработало поправки к закону "Об оперативно-разыскной деятельности", позволяющие приравнять любую информацию, передаваемую через интернет, к необходимым для следственных действий данным. Данные изменения дадут силовым структурам право быстро получить удаленный доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и устройств граждан, не имея при этом судебного предписания.

В свою очередь, Ассоциация банков РФ (АБР) выступила против этого законопроекта. В организации отметили, что банки обязаны будут по запросу Росфинмониторинга предоставлять данные об операциях, однако спецслужбы смогут сами изменять или удалять информацию о своих работниках. Это может привести к получению сведений третьими лицами и технологическим рискам.

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