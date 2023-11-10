Тренинги по трудоустройству пройдут в столичных центрах "Моя работа" и "Моя карьера"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичная служба занятости приглашает москвичей на бесплатные обучающие тренинги, вебинары и деловые игры, которые помогут соискателям развивать универсальные навыки и повышать конкурентоспособность на рынке труда для успешного трудоустройства. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Построение успешной карьеры во многом зависит от понимания и развития универсальных личностных компетенций. Работодатели ценят гибкие навыки соискателей при приеме на работу наравне с профессиональными. Умение адаптироваться, выстраивать продуктивные отношения с коллегами, правильно действовать в стрессовой ситуации – это, несомненно, конкурентные преимущества при трудоустройстве", – рассказал первый заместитель директора службы занятости населения города Москвы Роман Никитин.

Он сообщил, что на площадках флагманских центров "Моя работа" и специализированного центра "Моя карьера" специалисты помогают гражданам развивать востребованные компетенции, повышать уверенность в себе и быстро находить подходящее место работы. По словам Никитина, в ноябре будет проведено несколько мероприятий для тех, кто готов расти в карьере и достигать профессиональных целей.

Центр "Моя работа" в ноябре будет проводить бесплатные онлайн-встречи для любых желающих.

С 13 по 15 ноября будет проходить "Марафон финансовой грамотности для самозанятых: зарабатывай и управляй". На нем участники узнают, как определять стоимость товаров и услуг и переводить активные доходы в пассивные.

15 ноября пройдет тренинг "Мой стресс: способы управления". Эксперты центра научат слушателей, как справляться с тревогой и восстанавливать эмоциональное равновесие.

21 ноября будет проведен вебинар "PRO-время: управляй своей жизнью". На нем участникам расскажут о методах планирования и распределения задач и научат повышать продуктивность в работе и повседневной жизни.

27 ноября пройдет вебинар "Я – самозанятый 3.0: автоматизация бизнес-процессов". Слушатели смогут узнать, каким образом с помощью цифровых технологий современные компании оптимизируют рутинные процессы.

Запись на мероприятия и их расписание доступны по ссылке.

Центр занятости "Моя карьера" также подготовил бесплатные онлайн- и офлайн-занятия.

13 ноября пройдет тренинг "Лидерство по-суворовски или гибкий подход в управлении". Эксперты расскажут о секрете успеха А. В. Суворова и поделятся, как перенять стратегию полководца для себя и своего дела.

21 ноября будет проведено онлайн-занятие "Как составить продающее резюме". На нем слушатели смогут узнать, как описать свои достижения, опыт работы и увлечения, чтобы выделиться среди других претендентов на вакансию.

27 ноября пройдет тренинг "Как пройти собеседование". Он поможет отработать навыки самопрезентации и научит справляться с волнением при мысли о предстоящем интервью.

Ранее сообщалось, что более 45 тысяч москвичей старше 50 лет стали участниками проекта "5.0", который реализуется центром занятости "Моя карьера". Благодаря проекту москвичи старшего возраста могут обучиться по программам "Бабушка на час", "Школа агента по недвижимости 50+", "Сиделка. Помощник по уходу" и другим.

До этого заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что больше 42 тысяч жителей Москвы зарегистрировались в качестве самозанятых при поддержке столичной службы занятости с начала 2020 года. По ее словам, самой востребованной среди самозанятых является сфера услуг. Так, москвичи предпочитают индустрию красоты, здорового образа жизни, становятся парикмахерами, фитнес-тренерами и другими специалистами.



Число самозанятых в столице выросло на 183 тыс человек с начала года