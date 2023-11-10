Апартаменты в РФ не получат статус жилья – СМИ

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Апартаменты не будут признаны полноценным жильем. Об этом со ссылкой на источник в межведомственной рабочей группе по законопроекту о статусе апартаментов сообщает газета "Известия".

Для обсуждения законопроекта об апартаментах создана рабочая группа, в которой участвуют представители Госдумы, правительства Москвы, МВД и Росреестра.

"В текущей конфигурации регулирование апартаментов не вопрос жилищного законодательства, поскольку этот тип недвижимости никогда не был жилым", – отметил председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

Депутат уточняет, что апартаменты, по сути, не являются жильем, а единственное определение апартаментов для проживания – это "определенный вид гостиниц". По словам Пахомова, апартаменты невозможно сделать жильем, это невозможно ни физически, ни юридически, так как нельзя разработать адекватное правовое регулирование для разнородных объектов, расположенных на участках с различными видами разрешенного использования.

При этом на апартаменты в России приходится до 4% всего жилого фонда, построенного в последние 15 лет.

Ранее сообщалось, что застройщикам в России хотят запретить рекламу недвижимости, в которой не указывается, являются ли выставленные на продажу объекты жильем. Сейчас в рекламе часто информация о статусе недвижимости, а именно апартаментов, отсутствует и граждане могут купить апартаменты, думая, что становятся собственниками жилого помещения.



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