В России за сутки выявили 5 594 случая заражения коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России за последние сутки выявили 5 594 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась 1 165 пациентам. За сутки выздоровели 7 623 заболевших коронавирусом. Всего болезнь перенесли 20 884 515 человек.

За последние сутки подтвержден 61 летальный случай COVID-19. У умерших была выявлена пневмония и положительный тест на коронавирус.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее рассказала, что коронавирус постепенно уступает место другим возбудителям. В частности, участились случаи респираторно-синцитиальной инфекции.

При этом пока показатели держатся в рамках обычных ежегодных значений.



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