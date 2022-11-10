11:01Общество
В России за сутки выявили 5 594 случая заражения коронавирусом
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В России за последние сутки выявили 5 594 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
Госпитализация потребовалась 1 165 пациентам. За сутки выздоровели 7 623 заболевших коронавирусом. Всего болезнь перенесли 20 884 515 человек.
За последние сутки подтвержден 61 летальный случай COVID-19. У умерших была выявлена пневмония и положительный тест на коронавирус.
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее рассказала, что коронавирус постепенно уступает место другим возбудителям. В частности, участились случаи респираторно-синцитиальной инфекции.
При этом пока показатели держатся в рамках обычных ежегодных значений.
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