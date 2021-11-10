Ученые обнаружили опасное свойство пальмового масла

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Группа ученых из Испании и США выявила способность пальмового масла провоцировать распространение раковых клеток. За развитие болезни отвечает одна из жирных кислот в его составе, как указано в публикации в журнале Nature.
Эксперимент провели биологи Института науки и технологий в Барселоне при содействии представителей других испанских и американских институтов и университетов. Жирные кислоты пальмового масла они наносили на раковые клетки человека, после чего пересаживали мышам.
Исследование подтвердило, что пальмитиновая кислота способствует появлению метастаз рака ротовой полости и кожи у мышей. Причем вещество не влияло на само появление опухоли.
Ученые в своем заявлении отметили, что эксперимент был направлен не на подбор диеты для больных с метастатическим раком. В большей степени речь идет о разработке методов лечения раковых заболеваний.
В мае сообщалось, что Госдума при содействии профильных ведомств разработает меры по ограничению использования пальмового масла выработают в РФ. Ранее переломить тенденцию не удалось, несмотря на повышенные ставки НДС.
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