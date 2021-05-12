Меры по ограничению использования пальмового масла выработают в РФ

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Меры по ограничению использования пальмового масла в продуктах разработает Госдума совместно с профильными ведомствами. Данный вопрос не удалось решить с помощью повышения ставки НДС на 20%, сообщает "Вечерняя Москва".
По словам председателя ГД Вячеслава Володина, вопрос о пальмовом масле, которое широко используют в пищевой промышленности, он ранее предложил рассмотреть Минфину.
"О вреде пальмового масла говорят многие, но отсутствуют инициативы по ограничению его использования в пищевых продуктах: нет их от законодательных собраний регионов, отраслевых министерств, да и наших профильных комитетов", – написал он в своем Telegram-канале.
Володин выразил надежду, что выработать решения помогут планируемые обсуждения, вплоть до изменений регламентов на пищевую продукцию.
В 2019 году представители Евразийской экономической комиссии обратились к правительству РФ с просьбой внести изменения в законодательную базу Таможенного союза.
Они касаются норм содержания в растительных маслах опасных и вредных веществ. Их содержание не должно превышать один миллиграмм на килограмм. Наибольший риск вызывает пальмовое масло.
Москвичи стали чаще покупать сырные аналоги на пальмовом масле
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