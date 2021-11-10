Терапевт рассказал, о каких заболеваниях свидетельствует тремор рук

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Традиционно тремор рук свидетельствует о болезни Паркинсона, однако причины дрожания могут быть и другими, заявил врач-терапевт Азизхон Аскаров. Иногда тремор может возникать при физиологических перегрузках, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, тремор может возникнуть при переохлаждении или умственном переутомлении. Аскаров рассказал, что в этом случае дрожание проходит в течение суток после отдыха.

Тремор может быть и патологическим, например после употребления алкоголя, при тиреотоксикозе, интоксикациях, гипогликемии, злоупотреблении лекарствами и других заболеваниях нервной системы.

При этом Аскаров советует при первом появлении симптома обращаться к неврологу или терапевту. Однако если при треморе возникает нарушение внимания, головокружение, снижение мышечной силы в руках или ногах, нарушение речи, то лучше обратиться к специалисту в срочном порядке.

Аскаров рассказал, что в качестве лечения применяют успокоительные средства, например пустырник или валериану. Пациенту могут предложить и физиопроцедуры. Однако эксперт напомнил, что как препараты, так и процедуры может назначать только врач.

"Не стоит игнорировать проблему и надеяться, что само пройдет и наладится. Если тремор сохраняется дольше пары-тройки дней и явно вызван не какими-то физиологическими причинами, лучше уделить время себе и заняться здоровьем, ведь ситуация со временем будет усугубляться и станет только хуже", – отметил Аскаров.

Ранее британские ученые выяснили, что люди, которые ложатся спать в промежуток между 22:00 и 23:00, имеют меньший риск развития сердечных заболеваний, чем те, кто ложится раньше или позже.

Специалисты обнаружили, что у тех, кто ложится спать в полночь или позже, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний выше на 25%. У тех, кто отходит ко сну с 23:00 до 23:59, риск возникновения заболеваний выше на 12%. На 14% повышается риск у тех, кто засыпает до 22:00.

