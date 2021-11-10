Врач объяснил, почему важно читать состав продуктов

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Внимательное изучение состава продуктов, покупаемых в магазине, поможет избежать множества проблем со здоровьем, рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский радиостанции "Комсомольская правда".
Доктор отметил, что люди крайне редко читают состав на этикетке, однако в некоторых случаях это может спасти жизнь. Прежде всего речь идет о родителях, чьи дети страдают от аллергии, уточнил Комаровский.
"При пищевой аллергии тщательно изучайте состав продуктов. Аллерген может быть одним из ингредиентов пищи, которую вы даете ребенку", – пояснил врач.
Ранее врач-невролог сети клиник "Атлас" Игорь Мацокин рассказал, что в плодах авокадо содержится вещество персин, которое может вызвать различные токсические поражения, а также аллергическую реакцию.
Он уточнил, что наибольшая концентрация данного вещества наблюдается в косточке плода, однако оно содержится и в его кожуре.
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