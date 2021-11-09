Невролог предупредил об опасном токсине в авокадо

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В плодах авокадо содержится вещество персин, которое может вызвать различные токсические поражения, а также аллергическую реакцию. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал врач-невролог сети клиник "Атлас" Игорь Мацокин.

Он уточнил, что наибольшая концентрация данного вещества наблюдается в косточке плода, однако оно содержится и в его кожуре.

По словам эксперта, персин не может убить человека. Из негативных последствий – токсические поражения, главным образом кишечника, а также аллергические реакции у тех, кто страдает аллергией на латекс. При этом в случае с животными даже невысокая доза этого токсина может привести к летальному исходу.

В то же время мякоть плодов богата различными веществами, способствующими нормальному функционированию нервной системы, в частности карнитином, фолиевой кислотой и биотином. Их используют при лечении деменции, полиневрита, а также терапии повышенной утомляемости и задержки психического развития у детей. Тем не менее применять авокадо в качестве лекарства не следует, заключил Мацокин.

Ранее ученые из Университета Гвельфа в Канаде обнаружили, что молекула жира, уникальная для авокадо, может эффективно применяться в лечении диабета. Речь идет о соединении авокаин В (AvoB), которое в рамках исследования продемонстрировало эффективность снижения инсулинорезистентности и веса у мышей с диабетом.

