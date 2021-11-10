Милонов попросил генпрокурора не допустить проведения фестиваля "Бок о бок" в Петербурге

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова принять меры прокурорского реагирования для недопущения проведения фестиваля "Бок о бок" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.
Милонов рассказал, что узнал об ЛГБТ-кинофестивале из открытых источников. По его словам, организаторами и вдохновителями мероприятия являются иностранные агенты и представители нежелательных организаций.
"Являясь патриотом России, человеком традиционных взглядов, а также отцом шестерых детей, я не могу согласиться с фактом проведения и организации в нашей стране мероприятия идеологически враждебного отечественной культуре и традициям", – написал депутат в обращении.
Милонов также подчеркнул, что под маской борьбы за равноправие скрываются враждебные силы и шпионские резидентуры.
Ранее Милонов поддержал идею запретить онлайн-кинотеатрам показывать сериалы и фильмы, где демонстрируют нетрадиционные сексуальные отношения, а также сексуальные отклонения. Депутат признается, что часто смотрит фильмы со своими детьми и не хотел бы, чтобы они видели такие сцены. Но даже без их присутствия он не стал бы смотреть картины, где показывают нетрадиционные сексуальные отношения.
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