В Москве среди вакцинированных от COVID-19 разыграют еще две квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В среду, 10 ноября, в Москве состоится очередной розыгрыш в рамках акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!". Двое победителей станут обладателями однокомнатных квартир в столице, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Розыгрыш пройдет в прямом эфире телеканала Москва 24. Результаты также можно будет узнать на mos.ru. Проверить, выиграли ли вы квартиру, можно на сайте.

Квартиры будут разыгрывать до 24 ноября. Принять участие в розыгрышах смогут совершеннолетние россияне с московским полисом обязательного медицинского страхования (ОМС), получившие первый компонент вакцины или прошедшие ревакцинацию в период с 18 октября по 21 ноября. Также в пункте вакцинации необходимо дать согласие на участие в акции.

В общей сложности среди москвичей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, разыграют 10 однокомнатных квартир.



Среди вакцинированных москвичей разыграли еще две квартиры



