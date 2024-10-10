Подросток в Подмосковье перестал говорить после осложнения болезни

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В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил 16-летний подросток с сильной головной болью и потерей речи. Врачи провели ему операцию, после которой способность говорить начала восстанавливаться, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья.

Диагностика с нейровизуализацией выявила у юноши гнойное воспаление оболочек головного мозга, которое появилось как осложнение простуды, протекающей без симптомов на протяжении полугода. Сначала у подростка возникли нарушения речи, затем они переросли в полное ее отсутствие.

"Мы экстренно провели операцию, в ходе которой выполнили резекционную трепанацию черепа и дренировали очаг воспаления. Обе процедуры довольно серьезные и требуют высокой квалификации докторов, но они необходимы для спасения жизни", – отметила врач-нейрохирург Ольга Докучаева.

Как уточнила специалист, операция прошла успешно.

По словам врача, при резекционной трепанации черепа удаляется часть черепной кости для доступа к мозгу. Дренированием является удаление скопившейся гнойной жидкости, добавила Докучаева.

После операции подростка выписали домой, он проходит реабилитацию с логопедом и другими врачами.

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