Школьница из Мытищ натерла мозоль и попала в больницу с воспалением ноги

Фото: mz.mosreg.ru

В больницу подмосковных Мытищ поступила 15-летняя девушка с рожистым воспалением ноги. Об этом пишет пресс-служба областного Минздрава.

Оказалось, что школьница натерла мозоль новой обувью, из-за чего бактерии стрептококки вызвали воспаление кожи ноги. Врачи подчеркнули, что рожистое воспаление обычно диагностируют у пожилых людей, также оно влечет за собой тяжелые осложнения, включая нарушения тканевой жидкости и лимфы.

Подчеркивается, что в больницу девушка обратилась на четвертые сутки с тяжелыми симптомами – температурой, слабостью, ознобом и интоксикацией.

"Оперативно провели дезинтоксикационную и антибактериальную терапию с хорошим результатом", – рассказала заведующая детским инфекционным отделением Раиса Попова.

Сейчас школьницу уже выписали домой, где она продолжила лечение в детской поликлинике по месту жительства.

У каждого пятого россиянина, который проходил медосмотр или диспансеризацию, диагностируют избыточную массу тела, уверены в Минздраве РФ. Подчеркивается, что у каждого десятого человека выявляют ожирение. Таких россиян за последние 5 лет стало больше на 24%.

