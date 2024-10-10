Депутат ГД Разворотнева заявила о критической нехватке кладбищ в РФ

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В России наблюдается критическая нехватка кладбищ и крематориев, заявила зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с "Парламентской газетой".

"Одна из проблем, <...> что заниматься погребением могут только муниципальные организации", – уточнила она.

Так, сейчас в стране невозможно по закону создавать частные крематории или кладбища, также нельзя привлекать в эту сферу капитал и инвестиции с частной стороны. Однако, подчеркнула депутат, они очень нужны. Страна сейчас находится в антилидерах по числу крематориев на душу населения.

Ранее стало известно, что в РФ якобы стала популярной услуга по производству украшений из праха умерших. Юристы предупредили, что это может повлечь за собой уголовную ответственность, если умерший не давал четкого разрешения на это при жизни.

