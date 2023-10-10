Эдгард Запашный объяснил, почему в его цирке тигров избивали палкой

Фото: телеграм-канал Mash

Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что тигров в его цирке избивали палкой, обливали водой и пеной из огнетушителя во время репетиции, чтобы "спасти жизни" дерущимся животным. Об этом пишет "Газета.ру".

"Там на видео разве не видно, что животные дерутся между собой?" – прокомментировал он кадры, где, предположительно, запечатлены он и его брат Аскольд во время репетиции.

Ранее в телеграм-канале Mash сообщалось, что дрессировщиков обвинили в жестоком обращении с животными. Уточнялось, что зоозащитники направили заявление в Следственный комитет после видео с избиением тигров во время репетиции в Большом Московском цирке.

До этого в РЖД планировали провести проверку после публикаций в социальных сетях информации об избитой собаке на железнодорожной станции в Москве. Из публикаций в Сети стало известно, что один из сотрудников РЖД на станции Москва-3 в Восточном административном округе столицы жестоко избил животное и закидал его мешками с мусором.

Также треш-стример Николай Черепанов опубликовал видео с издевательствами над котом. Он качал животному пресс и лежал на питомце. Животное изъяли и передали зоозащитникам, полиция организовала проверку.

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